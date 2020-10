Ontwikkelaars CoronaMelder werken aan nieuwe app voor contactonderzoek

Een deel van het team dat de CoronaMelder-app ontwikkelde werkt aan een nieuwe app die coronapatiënten in staat stelt om contactgegevens van mensen met wie men in contact is geweest te verzamelen en met de GGD te delen. Minister De Jonge van Volksgezondheid maakte de komst van de app begin deze maand bekend.

"Het primaire doel van deze tweede digitale oplossing is het verkorten en daarmee versnellen van het reguliere bron- en contactonderzoek", stelde de minister. Zo moet de oplossing met corona besmette personen in staat stellen om zelf digitaal gegevens over hun contacten bij de GGD aan te leveren. Het ontwerp van de nieuwe app is grotendeels klaar, zo laat ontwikkelaar Ivo Jansch tegenover het FD weten.

De nieuwe app, die voorlopig "Oplossing 2" wordt genoemd, zal het handmatige bron- en contactonderzoek van de GGD niet vervangen. GGD-medewerkers zullen mensen nog steeds bellen. In het geval een coronapatiënt de app heeft geïnstalleerd kan de GGD-medewerker een lijst van contacten maken die in de app verschijnt. Vervolgens kan de patiënt die lijst van telefoonnummers voorzien, die vervolgens door de GGD zijn te gebruiken. De app moet fouten met het doorgeven en noteren van telefoonnummers voorkomen.

Een team van ongeveer dertig personen is inmiddels een maand bezig met de ontwikkeling van de contactonderzoek-app. Aan CoronaMelder werkten zo'n zeventig mensen. Net als CoronaMelder wordt ook de broncode van de contactonderzoek-app open source. Wanneer de app precies komt is nog onbekend.