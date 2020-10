Mijn persoonsgegevens zijn via mijn werkgever gelekt. Wat kan ik juridisch doen?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: De laptop van mijn leidinggevende is recent gestolen. Helaas was het systeem niet versleuteld, waardoor gevoelige persoonsgegevens (zoals mijn naam, geboortedatum, BSN, handtekening en medische gegevens) door de dief te lezen zouden kunnen zijn. Ik ben netjes geïnformeerd en het lek wordt gemeld, maar ik vind dit niet genoeg. Wat kan ik juridisch doen tegen mijn werkgever?

Antwoord: Allereerst: erg jammer en vervelend dat er anno 2020 nog steeds werkgevers zijn die dus dit soort gevoelige gegevens rondsjouwen zonder zelfs maar full-disk encryptie. Het is erg pijnlijk om daar via een datalekmelding achter te moeten komen.

De procedure is zo te lezen netjes gevolgd: de werknemer moet worden geïnformeerd en de AP ook, want de gegevens zijn zeer gevoelig en misbruik daarvan kan zeker tot schade bij de werknemer(s) leiden. Ook als het maar een handjevol mensen was - BSN en medische gegevens tellen als zeer gevoelig ook bij kleine hoeveelheden.

Dat wil niet zeggen dat de kous daarmee af is. De werknemer kan desondanks immers schade lijden door het lek, en volgens de AVG is de werkgever daar gewoon voor aansprakelijk stellen.

Het lastige hierbij is natuurlijk aan te tonen wat je schade is, zeker als er nog geen kwaadwillend gebruik van je gegevens is gemaakt. En bij diefstal van een laptop is de kans reëel dat dat ook niet gaat gebeuren; waarschijnlijk herinstalleert de dief Windows en verkoopt hij het ding tweedehands. Je kunt dan natuurlijk gaan monitoren op misbruik maar je zult waarschijnlijk niets tegenkomen.

Het gaat me wat ver om te zeggen dat een werkgever maar gewoon een bedrag moet geven bij wijze van forfaitaire schadevergoeding. Maar zonder concreet aangetoonde schade kan de werknemer verder niet zo veel. Bij financiële gegevens zou je nog kunnen eisen dat de werkgever een monitoringdienst betaalt om op het ahem "dark web" te kijken of je creditcard daar opduikt, maar voor bsn's of medische dossiers is er niet echt zo'n markt.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.