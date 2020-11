VS neemt 1 miljard dollar aan bitcoins van Silk Road in beslag

De Amerikaanse autoriteiten hebben 1 miljard dollar aan bitcoins in beslag genomen afkomstig van de online marktplaats Silk Road die zeven jaar geleden door de FBI werd opgerold. Via de marktplaats werden allerlei illegale goederen aangeboden. Eerder deze week wisselde een aan de Silk Road gelinkte bitcoin-wallet met 70.000 bitcoins van eigenaar. De volledige inhoud van de wallet werd naar een nieuwe wallet overgemaakt.

Nu blijkt dat dit het werk van de Amerikaanse autoriteiten was. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie in een persbericht vanavond bekendgemaakt. De 31-jarige oprichter van de online marktplaats werd in 2015 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Volgens procureur-generaal David Anderson was het de vraag waar het geld van de Silk Road was. "Met de inbeslagname van vandaag is die open vraag deels beantwoord. Een miljard dollar aan criminele inkomsten is nu in handen van de Verenigde Staten", zo liet Anderson weten.

Het gaat in totaal om zo'n 70.000 in beslag genomen bitcoins die rond 2012 en 2013 door een persoon genaamd "Individual X" van de Silk Road waren gestolen. De Amerikaanse belastingdienst IRS wist met behulp van een derde partij de transacties van de Silk Road te analyseren. Dit leverde 54 niet eerder ontdekte bitcoin-transacties op. Het ging om bitcoins die Individual X van de online marktplaats had gestolen.

De identiteit van deze persoon is bij de Amerikaanse autoriteiten bekend, zo blijkt uit de aanklacht. Het ministerie van Justitie benadrukt dat het hier om een aanklacht gaat en het nog voor de rechter moet bewijzen dat de 70.000 bitcoins via de handel in illegale goederen zijn verkregen, zodat het die terecht in beslag heeft genomen..