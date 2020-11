Cybercrimeteam Australische politie gebeld door helpdeskfraudeur

Het cybercrimeteam van de Australische politie, dat zich bezighoudt met onderzoek naar allerlei soorten online scams, stond vreemd te kijken toen het zelf door een internetfraudeur werd gebeld. De oplichter deed zich voor als een medewerker van het National Broadband Network (NBN) en stelde dat er een datalek had plaatsgevonden.

Een medewerker van de Financial and Cybercrime Investigation Branch (FCIB) van de South Australia Police besloot de instructies van de oplichter in een beveiligde omgeving op te volgen, om te kijken hoe deze scammer te werk ging. De oplichter liet de agent een website bezoeken die op een partnersite van het NBN leek. Via deze website moest de agent het programma SupRemo downloaden, een remote access tool waarmee de oplichter op afstand toegang tot het systeem van de agent zou kunnen krijgen.

De agent liet de oplichter weten dat hij het programma niet kon openen, waarop de oplichter hem een ander programma liet downloaden. Ook dit programma bleek niet te werken, waarop de beller de verbinding verbrak. Volgens de Australische politie gaat het om een groep oplichters die naast het programma SupRemo ook gebruikmaakt van TeamViewer, AeroAdmin, UltraViewer en Zoho om toegang tot de systemen van hun slachtoffers te krijgen.

Via de software kunnen ze allerlei persoonlijke informatie op het systeem benaderen of proberen ze slachtoffers te laten betalen voor het oplossen van niet-bestaande problemen. "Ons advies aan de gemeenschap is om geen software te downloaden waar je niet bekend mee bent, en nooit op verzoek van iemand die je belt", zo adviseert de South Australia Police.