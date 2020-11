Kiesraad gaat resultaten optelsoftware verkiezingen extra controleren

De vernieuwde Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020) is betrouwbaar, toch zal de Kiesraad de resultaten van de optelsoftware tijdens de herindelingsverkiezingen op 18 november extra controleren. Dat heeft de Raad vandaag bekendgemaakt.

De OSV wordt al ruim tien jaar gebruikt bij het berekenen en vaststellen van de verkiezingsuitslagen in Nederland. OSV2020 is de technisch vernieuwde versie van de optelsoftware. Vorige maand liet de Kiesraad weten dat de OSV2020 een beveiligingstest door een securitybedrijf had doorstaan. Er waren geen grote kwetsbaarheden of risico's in de software aangetroffen. Ook bleek de software te voldoen aan de in de wet- en regelgeving opgenomen eisen. "Deze onderzoeken wezen uit dat de software functioneel goed werkt en geen grote kwetsbaarheden kent", zo stelt de Kiesraad.

Er wordt dan ook niet getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de software. Volgens de Kiesraad is de kans dat een grote fout in de optelsoftware niet wordt gedetecteerd zeer klein. Toch vindt de Raad het van belang om de procedure voor de vaststelling van de uitslag waar mogelijk nog te versterken. Er zullen daarom extra controles plaatsvinden om vast te kunnen stellen dat de software correct heeft opgeteld.

Afhankelijk van de bevindingen van de controles bij de herindelingsverkiezingen zullen er mogelijk ook tijdens de Tweede Kamerverkiezing volgend jaar extra controles plaatsvinden. De Kiesraad voert zelf altijd aanvullende handmatige controles uit bij het vaststellen van de uitslagen waarvoor het zelf verantwoordelijk is. Dat houdt in dat uitslagen handmatig worden nagerekend naast de berekening van de optelsoftware.