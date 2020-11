Hoekstra overlegt met banken over aanpak en vergoeding betaalfraude

Minister Hoekstra van Financiën gaat overleggen met banken over de aanpak van betaalfraude, zoals WhatsAppfraude en spoofing door nepbankmedewerkers, en het vergoeden van mensen die hiervan slachtoffer zijn geworden. Tijdens het mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer riepen meerdere partijen de minister op om in actie te komen. Naar schatting hebben criminelen dit jaar via betaalfraude al 20 miljoen euro weten te stelen. Slachtoffers worden vaak niet vergoed.

Gisteren verscheen nog het bericht over een 81-jarige man die voor 10.000 euro door een nepbankmedewerker was opgelicht. "Banken gaan nu heel verschillend om met dit probleem. De Rabobank schijnt de schade van spoofing en whatsappfraude vrij genereus te vergoeden. ING treft technische maatregelen om fraude te voorkomen. De Betaalvereniging Nederland deed gisteren een handreiking voor een ruimhartige vergoeding. Maar er is niet één beleid", liet VVD-Kamerlid Van der Linde tijdens het vragenuur weten.

Hij vroeg minister Hoekstra om twee dingen. "Allereerst dat we deze boeven pakken. Het tweede is dat we ruimhartig omgaan met mensen die er het slachtoffer van worden. Is de minister bereid om met banken in overleg te gaan om te zorgen dat de sector zo veel mogelijk één lijn kan trekken? Het siert de banken die de schade nu ruimhartig vergoeden."

Volgens de minister zit de oplossing van het probleem in een combinatie van én nog meer voorlichting én het echt opsporen van dit criminele gedrag. Hoekstra gaat samen met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid onderzoeken hoe de samenwerking met banken op het gebied van fraudebestrijding verder kan worden vormgegeven en hoe de fraudebestrijding kan worden versterkt. Naast het aanpakken van de fraude moet daarbij ook worden gekeken naar coulance voor slachtoffers, merkte Hoekstra op.

De SP vroeg aan de minister of hij wettelijk wil gaan regelen dat slachtoffers worden gecompenseerd door hun bank en dat overheid, opsporing, politie en justitie er vervolgens meer aan gaan doen om het geld te halen bij de criminelen. "Omdat misdaad niet mag lonen. Is de minister bereid om dat toe te zeggen en daar fors werk van te maken?", stelde SP-Kamerlid Van Nispen de vraag.

"Wat ik additioneel wil toezeggen, is dat ik de juridische weg, die wetgevingsweg, waar de SP naar vraagt, best wil verkennen", reageerde Hoekstra. De minister vergeleek de aanpak van het probleem met een viertrapsraket. "Ik wil het juridisch onderzoeken, ik wil kijken naar de voorlichting, ik wil kijken naar de coulance en ik wil ook absoluut kijken naar de opsporing. Want laten we ook reëel zijn met elkaar, het liefste wil je natuurlijk dat je problemen voorkomt door dit soort mensen zodanig achter de tralies te zetten dat de activiteit daarmee ook niet of in ieder geval veel minder vaak plaatsvindt."