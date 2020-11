Kabinet trekt 6,8 miljoen euro extra uit voor doorontwikkeling corona-apps

Het kabinet trekt 6,8 miljoen euro extra uit voor de doorontwikkeling van de CoronaMelder en GGD-app waarmee coronapatiënten de gegevens van hun contacten aan de GGD kunnen doorgeven. Dat blijkt uit een aangepaste begroting van het ministerie van Volksgezondheid voor 2020.

CoronaMelder werd op zaterdag 10 oktober landelijk geïntroduceerd. Een week na de lancering telde de corona-app al 3 miljoen downloads. Het aantal downloads lijkt echter te stagneren. Ruim een maand na het verschijnen van CoronaMelder is de app 3.975.000 keer gedownload. Het aantal downloads blijft nu al enige tijd onder de vier miljoen steken. Zo stond de teller op 2 november al op 3.827.000 downloads. In de afgelopen twee weken kwamen er gemiddeld zo'n tienduizend downloads per dag bij.

Naast CoronaMelder werken het ministerie van Volksgezondheid en de GGD'en aan een tweede app genaamd "Oplossing 2", die ook het bron- en contactonderzoek van de GGD moet ondersteunen. In het geval een coronapatiënt de app heeft geïnstalleerd kan de GGD-medewerker een lijst van contacten maken die in de app verschijnt. Vervolgens kan de patiënt die lijst van telefoonnummers voorzien, die vervolgens door de GGD zijn te gebruiken. De app moet fouten met het doorgeven en noteren van telefoonnummers voorkomen.

Een team van ongeveer dertig personen is al ruim anderhalve maand bezig met de ontwikkeling van de contactonderzoek-app. Aan CoronaMelder werkten zo'n zeventig mensen. Net als CoronaMelder wordt ook de broncode van de contactonderzoek-app open source. Wanneer de app precies komt is nog onbekend.

Vanwege het coronavirus ziet minister De Jonge van Volksgezondheid zich genoodzaakt om de begroting van het ministerie aan te passen. Daarbij wordt er ook extra geld voor de twee corona-apps vrijgemaakt. "Voor de doorontwikkeling van onder andere de corona-app die GGD'en moet ondersteunen en de doorontwikkeling en beheer van de CoronaMelder worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld (6,8 miljoen euro)", aldus de minister in een memorie van toelichting over het wetsvoorstel dat de begrotingsaanpassing regelt. Wat er precies verder zal worden doorontwikkeld staat niet vermeld. De ontwikkelkosten van CoronaMelder bedroegen zo'n 5 miljoen euro.