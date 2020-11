Van Engelshoven: surveillancesoftware heeft impact op privacy student

Het gebruik van surveillancesoftware bij online tentamens heeft impact op de privacy van studenten, zo stelt minister Van Engelshoven van Onderwijs, die zegt te begrijpen waarom sommige studenten er problemen mee hebben. De minister reageerde op Kamervragen van de PvdD over een uitzending van EenVandaag waarin een student van de Radboud Universiteit laat weten de surveillancesoftware niet te willen installeren.

Volgens hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs van de Radboud Universiteit grijpt dergelijke surveillance in op het leven van studenten en andere mensen en zou hij de software nooit installeren. "Vanuit mijn vakgebied computerbeveiliging noem je zoiets spyware, een vorm van malware, kwaadaardige software. Geen enkel bedrijf of organisatie zal zijn medewerkers toestaan om dit soort software te installeren, omdat hier in feit mee gespioneerd wordt."

Van Engelshoven erkent dat de software impact op het privéleven van studenten heeft. "Zoals hoogleraar Bart Jacobs aangeeft, heeft online proctoring impact op de privacy van een student. Tijdens een online proctoring tentamen worden onder andere webcambeelden, schermopnamen, muisbewegingen en toetsaanslagen geregistreerd. Ook kan tijdens een proctoring tentamen de achtergrond van de student in beeld komen en geregistreerd worden. Denk hierbij aan de thuisomgeving die wordt gefilmd waarbij mogelijk (privé-)zaken in beeld kunnen komen en de informatie die hieruit kan worden afgeleid. Ik kan daarom begrijpen dat sommige studenten terughoudend zijn met online proctoring."

Studenten hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door middel van de surveillancesoftware. Zij kunnen hun onderwijsinstelling vragen om een alternatieve examinering aan te bieden. "Instellingen zijn welwillend om mee te denken en werken aan een oplossing voor deze studenten, mits de omstandigheden dit toelaten", aldus de minister.

PvdD-Kamerleden Van Raan en Van Esch vroegen Van Engelshoven of zij medewerkers van het ministerie zou toestaan of aanraden om de betreffende surveillancesoftware op hun computers te installeren. Volgens de minister is de vraag niet van toepassing. "Voor de medewerkers van mijn ministerie geldt dat het maken van tentamens niet tot de werkzaamheden behoort. Er is dus geen aanleiding voor de medewerkers van mijn ministerie om proctoring-software te gebruiken."