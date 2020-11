Chrome-extensies laten vanaf 2021 zien welke data ze verzamelen

Extensies voor Google Chrome laten vanaf januari 2021 aan gebruikers zien welke data ze verzamelen en hoe hiermee wordt omgegaan, zo heeft Google aangekondigd. Daarnaast heeft Google het beleid aangepast waarin staat wat ontwikkelaars met verzamelde data mogen doen.

Extensies moeten straks in de Chrome Web Store vermelden welke data ze verzamelen, op een manier die vergelijkbaar is met het privacylabel van Apple. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als persoonlijke identificeerbare informatie, authenticatiegegevens en gebruikersactiviteit. Naast informatie over de verzamelde data moet de extensie-ontwikkelaar ook aangeven wat hij niet met de gegevens zal doen.

Dit is gebaseerd op aangepast beleid van Google. Zo mag gebruikersdata niet voor gepersonaliseerde advertenties worden gebruikt, is de verkoop van gebruikersdata niet toegestaan, mag gebruikersdata niet worden gebruikt om de kredietwaardigheid van de gebruiker te bepalen en is het uitwisselen van gebruikersdata alleen toegestaan wanneer dit in het belang van de gebruiker is en overeenkomt met het doel van de extensie.

Ontwikkelaars kunnen de informatie over hun extensie via het developer dashboard van Google toevoegen. Vanaf 18 januari 2021 zal de informatie in de Chrome Web Store worden getoond. Bij extensies waar dit niet is gedaan zal Google een melding tonen dat de ontwikkelaar geen informatie heeft gegeven over het verzamelen en gebruiken van gebruikersdata.