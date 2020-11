Dekker laat groei Autoriteit Persoonsgegevens aan volgend kabinet over

Een volgend kabinet moet gaan bepalen of en hoe de Autoriteit Persoonsgegevens mag groeien, zo heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer laten weten. Als het aan de nationale privacytoezichthouder ligt gaat het van 184 medewerkers nu naar 470 werknemers in 2025 en stijgt het budget van 24,6 miljoen euro naar ruim 66 miljoen euro over vijf jaar.

KPMG deed op verzoek van de AP en het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar de capaciteit van de toezichthouder. "Geconstateerd is dat de AP nog altijd een organisatie in opbouw is. Een aantal functies zijn nog niet ingevuld, de automatiseringsgraad is laag en haar bedrijfsvoering staat nog in het begin van ontwikkeling", zo laat Dekker aan de hand van het onderzoeksrapport weten. Ook tijdsregistratie bij de toezichthouder staat nog in de kinderschoenen.

Er zijn op dit moment onvoldoende processen vastgelegd waardoor taken en benodigde financiële middelen alleen met onzekerheden zijn te beschrijven, zo stellen de onderzoekers. Dit maakt het niet mogelijk om een eenduidig antwoord te geven hoeveel geld en medewerkers de Autoriteit Persoonsgegevens nodig heeft om de taken uit te voeren, merkt Dekker op. De minister heeft ervoor gekozen om voor volgend jaar het budget voor de AP te verhogen zodat het gelijk is aan de realisatie van 2020. Het is vervolgens aan een volgend kabinet om te bepalen of en hoe de toezichthouder mag groeien.

"Het is goed dat minister Dekker het mogelijk heeft gemaakt om te kunnen investeren in onze organisatie. En we nemen ook met instemming kennis van het feit dat de minister heeft laten weten dat dat komend jaar kan worden gecontinueerd. Voor dit jaar kregen we al de ruimte om daarop te anticiperen. Maar ook in de komende kabinetsperiode zal er dus nog stevig uitgebreid moeten worden", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.