Rechter vernietigt AVG-boete VoetbalTV van 575.000 euro

VoetbalTV hoeft een boete van 575.000 euro die het van de Autoriteit Persoonsgegevens kreeg opgelegd voor het overtreden van de AVG niet te betalen, zo heeft de rechter geoordeeld. VoetbalTV maakt gebruik van camera's die wedstrijden in het amateurvoetbal volautomatisch registreren. Ruim honderdvijftig amateurverenigingen laten hun wedstrijden via het platform filmen.

De Autoriteit Persoonsgegevens legde VoetbalTV vorig jaar november de boete op omdat het platform met de opnames de privacy van betrokkenen schond, waaronder minderjarige voetballers. De AVG staat het maken van de opnames alleen toe wanneer er een zogenaamd gerechtvaardigd belang is. Volgens de privacytoezichthouder heeft VoetbalTV alleen een commercieel belang en is dat onvoldoende om de beelden te mogen maken en uitzenden.

Volgens VoetbalTV kunnen binnen de AVG een commercieel en gerechtvaardigd belang naast elkaar mogelijk zijn. De rechter is het daarmee eens. "Het op voorhand uitsluiten van een bepaald belang als gerechtvaardigd belang, is in strijd met de Europese rechtspraak."

Volgens de rechter heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bij het onderzoek de verwerking van persoonsgegevens niet volledig onderzocht. De toezichthouder is gestopt bij het vaststellen dat VoetbalTV geen gerechtvaardigd belang heeft. "Proportionaliteit en subsidiariteit hebben geen deel uitgemaakt van die beoordeling. Evenmin heeft verweerder in die fase van het onderzoek een belangenafweging gemaakt", aldus de rechter.

Doordat het onderzoek niet volledig is uitgevoerd is er sprake van een onzorgvuldig genomen besluit. "De boeteoplegging kan daarom niet in stand blijven", ging de rechter verder. De Autoriteit Persoonsgegevens is nu opgedragen om verder onderzoek te doen of het belang van VoetbalTV bij het opnemen en uitzenden van wedstrijden in overeenstemming is met de privacyregels.