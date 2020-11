Gratis Microsoft Defender haalt weer maximale score tijdens antivirustest

Microsoft Defender, de gratis antivirussoftware die standaard aanwezig is in Windows 10, heeft wederom tijdens een antivirustest van het Duitse testlab AV-Test Institute de maximale score gehaald. De gratis virusscanner scoorde beter dan betaalde pakketten zoals Bitdefender, ESET en G Data.

Voor de test werden in totaal 22 anti-viruspakketten beoordeeld op de detectie van malware, prestaties en bruikbaarheid. Voor de drie onderdelen konden de pakketten bij elkaar 18 punten verdienen. Bij de detectie van malware werd gekeken naar 334 "zero-day" malware-exemplaren en ruim 12.000 malware-exemplaren die in de laatste vier weken voor de test werden ontdekt.

Voor de detectie van de zero-day malware, wat in de definitie van AV-Test onbekende, nieuwe malware is, werd er een gemiddelde score van 98,8 procent gehaald. De test met de ruim 12.000 malware-exemplaren leverde een gemiddelde detectiescore van 100 procent op. Veertien virusscanners scoren op beide onderdelen 100 procent. Om op dit onderdeel zes punten te scoren was het niet noodzakelijk om ook alle malware te detecteren. Cylance en PC Matic zetten met respectievelijk 2,5 en 4 punten de laagste detectiescore neer.

Bij het tweede onderdeel, de prestaties, werd naar zaken als het bezoeken van websites, downloaden van bestanden, installeren en draaien van software en het kopiëren van bestanden gekeken en welke invloed de pakketten hierop hadden. Achttien van de 22 pakketten scoren de maximale 6 punten. De overige vier antivirusprogramma's volgen met 5,5 punten, wat aangeeft dat virusscanners tegenwoordig nog nauwelijks impact op systemen hebben.

Tijdens het laatste onderdeel van de test, de bruikbaarheid, kwamen de 'false positives' aan bod. In deze gevallen beschouwt de virusscanner schone software als malware of schone websites als besmet. Iets wat als het bijvoorbeeld om systeembestanden gaat vervelende gevolgen kan hebben. Voor de test werden meer dan een miljoen schone websites en bestanden gebruikt. Zestien pakketten halen de maximale 6 punten. Cylance eindigt met vier punten wederom onderaan.

Van de 22 virusscanners weten er uiteindelijk tien op de alle drie de vlakken maximaal te scoren. Het gaat om AhnLab, BullGuard, F-Secure, Kaspersky, McAfee, Microsoft, Northguard, NortonLifeLock, Trend Micro en Vipre Security. Cylance is met 12,5 punten hekkensluiter. Het is de derde test op rij van dit jaar dat Microsoft Defender van AV-Test de maximale score krijgt. Informatie die Microsoft via Defender verzameld wordt ook binnen de zakelijke beveiligingsoplossing van het techbedrijf gebruikt, waar organisaties voor moeten betalen.