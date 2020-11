D66 vraagt minister Bijleveld om EXIF-data van Twitterfoto's

D66 heeft minister Bijleveld van Defensie om de EXIF-data van de Twitterfoto's gevraagd die afgelopen vrijdag op haar Twitteraccount werden gepubliceerd. Op één van de foto's was in de adresbalk de url en een deel van de pincode te zien waarmee er toegang tot een EU-defensieoverleg kon worden verkregen.

Minister Bijleveld liet gisteren al op vragen van D66-Kamerlid Kees Verhoeven weten dat zij de foto had gemaakt en die door een medewerker op Twitter was geplaatst. "Het was een geheime vergadering omdat alle vergaderingen in die zin geheim zijn, maar het is niet zo dat daar gerubriceerde gegevens werden gewisseld. Dat mag niet via deze netwerken", reageerde Bijleveld op vragen van Verhoeven. "De foto is inderdaad, zoals aangegeven, door een medewerker getweet, maar ook daar ben ik voor verantwoordelijk. Ook ik sta voor de medewerker. Het is mijn verantwoordelijkheid, het is het account van de minister."

Na de ontdekking werd de foto met inloggegevens vervangen door een afbeelding waarop de adresbalk niet zichtbaar was. Ook werd er een foto geplaatst waarop Bijleveld achter haar bureau is te zien. "De minister zegt nu dat zij zelf de foto gemaakt heeft. Mij verbaast dat omdat de foto eruit zag alsof het geen selfie was, maar dat kan ik mis hebben. Ik vind dat ik de minister moet geloven als zij dat zegt. Zij zegt dus dat ze de foto zelf heeft gemaakt. Oké", reageerde Verhoeven daar weer op.

Het D66 Kamerlid diende vandaag Kamervragen over de kwestie in. "Kunt u de metadata (EXIF inclusief datum en tijd van de opnames en van de laatste bestandswijzigingen) delen van de originele foto’s te zien in de tweet waarin zij deelneemt aan de (digitale) Raad met Europese defensieministers?", stelt Verhoeven de vraag. Hij wil daarnaast ook dat Bijleveld de metadata deelt van de oorspronkelijk foto waarop de url met inlogcode zichtbaar was. De minister heeft drie weken de tijd om op de vragen te reageren.

Via het exchangeable image file format (EXIF) worden er door het fototoestel of smartphone allerlei gegevens aan foto's toegevoegd. Het gaat dan om informatie zoals datum en tijd van de opname, merk en model van de camera, naam van de eigenaar van de camera, camera-instellingen zoals belichtingstijd, diafragmagetal, diafragma, brandpuntsafstand en gps-gegevens zoals de breedtegraad en lengtegraad.

Bij het plaatsen van foto's op Twitter wordt de EXIF-data automatisch door Twitter verwijderd. Twitter gebruikt de EXIF-data naar eigen zeggen voor analyticsdoeleinden en bewaart die "tijdelijk" voor het verwerken van de foto. "Het is bijna zeker dat ze het niet weggooien, aangezien ze eigenlijk bigdatastofzuigers zijn", aldus Hany Farid, informaticahoogleraar aan de Universiteit van Californie over de manier waarop socialmediasites omgaan met EXIF-data.