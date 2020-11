Onderzoekers: iedereen is even vatbaar voor internetfraude

Opleiding, geslacht, vermogen of leeftijd, iedereen is nagenoeg even vatbaar voor internetfraude, zo stelt onder anderen Rutger Leukfeldt, senior onderzoeker bij het onderzoeksinstituut voor criminaliteit NSCR, op basis van een onderzoek onder meer dan drieduizend mensen.

Bij sommige vormen van online fraude richten criminelen zich op bepaalde doelgroepen, maar er zijn geen grote verschillen tussen de groepen als het gaat om de vatbaarheid voor fraude, laat Leukfeldt tegenover het FD weten. "Ondanks dat we denken dat we weten wat we doen gedragen we ons nog steeds ontzettend onveilig", vertelt de onderzoeker op BNR. Leukfeldt deed voor het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek naar het online gedrag van Nederlanders en ontdekte dat veel Nederlanders zeggen zich op internet veilig te gedragen, terwijl dat in de praktijk niet het geval is.

"Mensen die meer kennis van bepaalde dreigingen hebben gaan zich niet per se veiliger gedragen. Dat komt waarschijnlijk als je denkt dat je het allemaal wel kunt inschatten, je je onveilig gaat gedragen wat het risico op het slachtofferschap verhoogd." Doordat iedereen vatbaar is voor internetfraude maakt dit het ook lastig om mensen via campagnes te bereiken. Campagnes die op brede zaken gericht zijn hebben namelijk geen effect, stelt Leukfeldt. "Het werkt alleen bij hele specifieke delicten. Het probleem met cybercrime is dat er ontzettend veel verschillende soorten delicten zijn."