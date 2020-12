AP doet geen onderzoek naar afname vingerafdrukken bijstandsontvangers

De Autoriteit Persoonsgegevens doet geen onderzoek naar de afname van vingerafdrukken van bijstandsontvangers door de gemeente Nissewaard. De privacytoezichthouder geeft aan onvoldoende mankracht voor een onderzoek te hebben. Daarnaast is de overtreding beëindigd.

In 2018 werd bekend dat de gemeente Nissewaard vier jaar lang illegaal de vingerafdrukken van uitkeringsgerechtigden heeft verzameld. Dit gebeurde via een leerwerkbedrijf. Bij de aanvraag van een uitkering moest er een vingerafdruk worden afgestaan. Weigeraars werden onder druk gezet en dreigden een strafkorting te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat er geen sancties aan weigeraars zijn opgelegd.

Eind 2018 liet staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken weten dat het afnemen van de vingerafdrukken van bijstandsontvangers onwenselijk en in strijd met de privacywetgeving is. "Toestemming van de bijstandsgerechtigde kan geen grondslag zijn voor verwerking van vingerafdrukken, omdat in deze verhouding tussen overheid en burger immers sprake is van een afhankelijkheidsrelatie en het dus geen in vrijheid gegeven toestemming betreft", aldus Van Ark destijds.

Het gebruik van de vingerafdrukscan was in 2014 door de gemeente gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, de voorloper van de huidige Autoriteit Persoonsgegevens. Het CBP zag geen aanleiding om in te grijpen, aldus de gemeente. Na een klacht over het systeem werd het uitgeschakeld en vervangen.

Een inwoner van de gemeente had ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht over het systeem ingediend. Vorig jaar juni liet de toezichthouder weten dat het geen noodzaak meer zag tot het nemen van verdere stappen en het dossier toen sloot. Daarop besloot vakbond FNV alsnog een klacht in te dienen, maar ook daar zal de AP niets mee doen.

"De geschatte menskracht om onderzoek te doen naar de mogelijke overtreding, staat niet in verhouding tot de mogelijke overtreding”, aldus de toezichthouder tegenover de gemeente. De overtreding werd zonder tussenkomst van de Autoriteit Persoonsgegevens beëindigd door de gemeente.

"Daarnaast weegt de AP mee dat met het overgaan op presentielijsten voor de aan- en afwezigheidsregistratie, de impact van de verwerking voor de uitkeringsgerechtigden zeer waarschijnlijk is beëindigd. Door dit alles acht de AP het niet doeltreffend en doelmatig om nader onderzoek te doen", zo stelt de gemeente Nissewaard in een reactie.

"Ik snap niet waarom de AP geen onderzoek doet", zegt FNV-bestuurder Felix Alejandro Perez tegenover RTV Rijnmond. "Toen wij de zaak in augustus 2019 aankaartten, werd gezegd dat dat direct zou gebeuren. Nu, achttien maanden later, moeten we via via horen dat er geen onderzoek komt. Merkwaardig." De vakbond overweegt beroep tegen het besluit van de AP aan te tekenen.