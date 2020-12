Nieuwe bluetooth-specificatie laat wearables met corona-apps werken

Mijn eerste vraag die in me opkwam was: Tegen de tijd dat die nieuwe Bluetooth-versie in voldoende aantallen apparaten zit om enig nut te hebben, is het Coronavirus toch allen verdreven/irrelevant? Dan hebben de kwetsbaren allang een vaccin gehad, en de niet-kwetsbaren wellicht ook.



Het werkt echter met bestaande Bluetooth-revisies en vereist hooguit een firmware-update van de wearables. Dat zou misschien nog snel genoeg kunnen om enig nut te hebben.