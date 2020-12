OM: vaak jongeren die zich schuldig aan cybercrime maken

Het zijn vaak jongeren die zich schuldig aan cybercrime maken, zo stelt het Openbaar Ministerie. De komende weken zullen verschillende cybercrimezaken worden behandeld, onder meer door de specialistische cyberkamer van het gerechtshof Den Haag en advocaten-generaal die cybercrime als specialisme hebben.

Volgens advocaat-generaal Anouk Paulus gaat het vaak om jongeren van nog geen twintig jaar die zich schuldig aan cybercrime maken. "Jonge mannen die denken een gat in de markt te hebben gevonden waardoor ze snel veel geld kunnen verdienen en worden gelokt door het vooruitzicht dat zij een luxe leven vol bling bling kunnen leiden, zonder echt te hoeven werken", aldus het OM.

De afgelopen maanden heeft de politie meerdere verdachten voor verschillende vormen van internetfraude aangehouden. Wat opvalt is dat deze verdachten vrij jong zijn, vaak tussen de leeftijd van de 17 en 21 jaar. Zo werd een 17-jarige Rotterdammer opgepakt op verdenking van het verspreiden van een nepbrief van de Rabobank met een malafide qr-code. Begin november werd een 17-jarige jongen gearresteerd voor het stelen van 18.000 euro van een 86-jarige vrouw uit Dordrecht en werd een paar dagen later de aanhouding bekend van een 19-jarige man die phishingpanels zou hebben ontwikkeld en verkocht aan criminelen.

Voor misdrijven als WhatsAppfraude en bankhelpdeskfraude is weinig technische kennis vereist. Iets dat ook het OM opmerkt. "Anders dan vaak wordt gedacht, heb je voor het plegen veel soorten digitale oplichting en fraude nauwelijks kennis nodig van digitale systemen. Het opsporen van dit soort criminaliteit en achterhalen wie uiteindelijk aan de touwtjes trekt, vereist daarentegen een gedegen kennis van gedigitaliseerde systemen en de opsporingsmogelijkheden op dat gebied."

Toch spelen er ook meer technische zaken bij de Haagse cyberkamer. Zo vindt binnenkort het hoger beroep plaats in de zaak van de TorRAT-malware. Verdachten wisten bedrijven met de malware te infecteren en zo frauduleuze transacties uit te voeren. Volgens Paulus is het belangrijk dat van de straffen die in dit soort zaken worden opgelegd een behoorlijk afschrikkende werking uitgaat.