Smart apparaten omzeilen Pi-hole door middel van hardcoded dns-server

Door Power2All: Dat is ook weer simpel op te lossen.

Aangezien de Pi Hole ook aan routing doet, kun je de DNS request forwarden naar een andere DNS IP in de routing tabel.

Op die manier, kunnen ze wel een hardcoded DNS instellen, dan routeer je de aanvraag toch weer naar de DNS op de Pi Hole. Leuk en achterhaald idee van die software producenten, maar is echt nutteloos...

Ben ik niet met je eens. Natuurlijk is er wat omheen te verzinnen, maar dat kost weer moeite. Een deel van de mensen zal het daarom niet doen, en dat is dan weer winst. Het fixed zetten van de DNS server is heel eenvoudig en kost verder niets, dus als zelfs maar 10% van de mensen die proberen zich aan die advertenties te onttrekken het daardoor niet kan, is dat toch weer winst. Meer gedownloade advertenties is immers meer geld voor hen. In de praktijk is die 10% denk ik veel te weinig; door het net even iets lastiger te maken schrik je ook veel mensen af die het misschien willen maar dan worden tegengehouden door allerlei vragen die gebruikers online stellen omdat het bij hen allemaal niet wil werken. De mensen die dat hardcoded adres eenvoudig omzeilen gaan namelijk niet massaal online klagen, mensen die dat niet kunnen doen dat wel dus dat is het beeld wat er van die oplossing gaat leven.