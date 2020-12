Inspectie doet onderzoek naar informatiebeveiliging meldkamers

De Inspectie Justitie en Veiligheid doet onderzoek naar de weerbaarheid van Nederlandse meldkamers tegen cyberdreigingen. Sinds januari van dit jaar is het beheer van de meldkamer ondergebracht bij de Nationale Politie.

De politie is verantwoordelijk voor de opbouw van een netwerk van operationeel en technisch geschakelde meldkamers onder een centraal beheer. "Van de politie mogen wij daarmee verwachten dat zij de informatie- en communicatiesystemen van de geschakelde meldkamers afdoende beveiligt tegen verstoring", aldus de Inspectie. Die gaat nu onderzoeken of er wordt voldaan aan de informatiebeveiligingsrichtlijnen die voor overheidsinstellingen gelden.

Met het onderzoek wil de Inspectie bereiken dat de meldkamers voldoende weerbaar zijn tegen cyberincidenten. "Hiervoor is het nodig om uit te zoeken hoe het risicomanagement is ingericht en wordt toegepast", zo stelt de Inspectie in de aankondiging van het onderzoek.

Eerdere onderzoeken

Het is niet de eerste keer dat er onderzoek naar de meldkamers wordt gedaan. Zo verscheen vorig jaar een onderzoek waaruit bleek dat de regionale meldkamers die moeten reageren op 112-noodoproepen zeer kwetsbaar zijn voor verstoring van de taakuitvoering. Zo is er te weinig personeel en hebben ze niet de mogelijkheid om de taken van een andere meldkamer over te nemen als die uitvalt. Hierdoor kan het afhandelen van noodmeldingen vertraging oplopen.

Dit jaar presenteerden de Inspectie Justitie en Veiligheid, het Agentschap Telecom en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het gezamenlijk rapport Onbereikbaarheid van 112 op 24 juni 2019. Daarin wordt het handelen beschreven van de overheid, KPN, hulpdiensten en zorgorganisaties bij de onbereikbaarheid van het alarmnummer 112 in 2019. Zij waren volgens de onderzoekers onvoldoende voorbereid op de totale onbereikbaarheid.

Het nu aangekondigde onderzoek moet kijken hoe weerbaar de meldkamers zijn tegen verstoringen door een cyberincident. "Cybercriminaliteit is een lucratief crimineel businessmodel geworden. Dat is zorgelijk, want vrijwel alle overheidsprocessen en diensten zijn in hoge mate afhankelijk van ict", stelt de Inspectie. "Met het verstoren van systemen van overheden, ontneem je burgers de toegang tot belangrijke overheidsinformatie en hun persoonlijke gegevens of zelfs tot noodhulp. "