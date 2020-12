Werknemers zien werkgevers vaker monitoringsoftware inzetten

Sinds werknemers vanwege de coronamaatregelen thuiswerken wordt er vaker door werkgevers gebruikgemaakt van monitoringsoftware om het personeel in de gaten te houden. Dat blijkt uit een enquête onder ruim duizend Nederlandse werknemers en tweehonderd managers uit het mkb die op de website van GetApp werd uitgevoerd en waar het AD over bericht.

Van de deelnemers aan de enquête gaf bijna veertig procent aan dat ze door hun werkgever worden gemonitord. Voor 22 procent is dat tijdens het thuiswerken door de coronacrisis begonnen. Via de software kan worden bijgehouden wanneer werknemers in- en uitloggen, maar is ook het registreren van toetsaanslagen, locatie en bezochte websites mogelijk. Afhankelijk van de gebruikte software kunnen managers ook screenshots en opnames via de webcam maken.

65 procent de managers die de enquête invulden zegt door de monitoringsoftware meer vertrouwen in het personeel te hebben gekregen. Meer dan de helft van de medewerkers die hun werkgever wordt gemonitord wil dit echter niet. "Je werkt op basis van vertrouwen", zegt José Kager van vakbond FNV tegenover het Parool. "Als iemand continu zijn werk niet goed zou doen, kun je ook gewoon een gesprek met diegene aangaan."

FNV ontving meerdere meldingen van medewerkers die in de gaten worden gehouden. "De routes die vrachtwagenchauffeurs rijden worden vaak getraceerd, daardoor voelen ze zich bespioneerd. Ook in winkels zien we dat werkgevers weleens camera's ophangen om het personeel te kunnen checken", laat Kager weten. De FNV meldt op de eigen website dat het bijhouden van productiviteitsscores van werknemers door de Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de Algemene verordening gegevensbescherming verboden is.

"Zelfs als jij schriftelijk toestemming geeft voor het monitoren van je computergebruik mag het niet. Omdat je als werknemer in een afhankelijkheidspositie zit ten opzichte van je werkgever. De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat er dan van uit dat die toestemming niet vrijelijk is gegeven", aldus de vakbond. Die voegt toe dat het controleren van werknemers alleen onder strikte voorwaarden is toegestaan. Zoals bij een vermoeden van een strafbaar feit of overtreding van bedrijfsvoorschriften. Werkgevers moeten in dit geval wel eerst de ondernemingsraad om instemming vragen.

Hoewel een ruime meerderheid van de managers positief is over de inzet van monitoringsoftware, zijn er ook zorgen. Bijna een derde maakt zich zorgen over de inbreuk op de privacy van het personeel en de invloed die dit heeft op de vertrouwensrelatie. Dertig procent vraagt zich af of werknemers zich door het gebruik van de software niet onder druk gezet voelen om meer uren te maken of minder vaak te pauzeren. Iets wat volgens de deelnemende werknemers niet het geval is.