Aanvallers voorzien software-updates SolarWinds van backdoor

Aanvallers zijn erin geslaagd om officiële software-updates van it-beheersoftware SolarWinds van een backdoor te voorzien en zo overheden en bedrijven wereldwijd aan te vallen. Dat hebben SolarWinds, Microsoft, securitybedrijf FireEye en het Amerikaans CISA bekendgemaakt. De aanvallers wisten op deze manier ook bij FireEye binnen te dingen.

SolarWinds is aanbieder van het Orion Platform dat uit allerlei producten bestaat voor het monitoren en beheren van it-omgevingen. Aanvallers wisten toegang tot systemen van SolarWinds te krijgen en zo legitieme updates van het Orion Platform van een backdoor te voorzien. Tussen maart en juni van dit jaar werden meerdere digitaal gesigneerde getrojaniseerde updates op de website van SolarWinds geplaatst die via de updatefunctie van de software gedownload konden worden, meldt FireEye. Naast het handmatig installeren van updates beschikt het Orion Platform ook over een automatische updatefunctie. De backdoor was aanwezig in versies 2019.4 HF 5 tot en met 2020.2.1.

Hoe de aanvallers toegang tot de systemen van SolarWinds wisten te krijgen is nog onbekend. Eenmaal actief op een systeem maakte de backdoor verbinding met een domein voor het downloaden van aanvullende malware, het verder infecteren van de organisatie en het stelen van data.

FireEye meldt dat het bij meerdere organisaties wereldwijd de backdoor heeft aangetroffen. Slachtoffers bevinden zich in verschillende sectoren, waaronder overheid, consultancy, technologie en telecom, in Noord-Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten. Namen van getroffen organisaties zijn niet bekendgemaakt. Bronnen laten aan Reuters weten dat de Amerikaanse ministeries van Financiën en Handel slachtoffer zijn geworden en aanvallers toegang tot het e-mailverkeer hadden.

SolarWinds adviseert klanten om zo snel als mogelijk te updaten naar Orion Platform versie 2020.2.1 HF 1, die beschikbaar is via de SolarWinds Customer Portal. Morgen verschijnt een aanvullende hotfix, 2020.2.1 HF 2, die zowel het gecompromitteerde onderdeel verwijdert als aanvullende beveiligingsmaatregelen toevoegt. FireEye heeft voor Snort, Yara en ClamAV rules gepubliceerd om malware van de aanvallers te detecteren.

Amerikaanse overheid

Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security heeft een "Emergency Directive" afgegeven. Federale overheidsinstanties zijn hierdoor verplicht om systemen met kwetsbare versies van het Orion Platform uit te schakelen of los van het netwerk te koppelen en verschillende andere maatregelen te nemen. Een aantal van deze maatregelen moeten vandaag al worden doorgevoerd.