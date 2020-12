Corona-apps met Apple-Google API in meer dan dertig landen uitgerold

In meer dan dertig landen zijn inmiddels corona-apps uitgerold die van de door Apple en Google ontwikkelde Exposure Notifications API gebruikmaken. Dat heeft Google bekendgemaakt. Een aanzienlijk deel van de landen bevindt zich in Europa. De API wordt gebruikt voor het uitwisselen van bluetoothcodes en zorgt dat dit ook tussen Android- en iOS-telefoons werkt.

Het gebruik van de Apple-Google API zorgde voor de nodige kritiek. "De afhankelijkheid van Google en Apple blijft problematisch", liet Tijmen Wisman van Platform Burgerrechten in oktober weten. "Met de keuze voor hun framework heeft het ministerie zich afhankelijk gemaakt van twee dominante Amerikaanse techreuzen. Zij bepalen hoe de technologie werkt en hebben daarmee grote invloed op de effectiviteit van de app. Zij bepalen ook wanneer de onderliggende code van de CoronaMelder weer wordt weggehaald."

"Google en Apple slaan de data van gebruikers niet centraal op, maar ze kunnen een knop omzetten dat het wel gebeurt. We zijn afhankelijk van beloftes die in Silicon Valley gemaakt worden", stelde Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging van de Radboud Universiteit, in juni. Eerder had Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent bij de Radboud Universiteit Nijmegen, het contactonderzoekplatform van Apple en Google een wolf in schaapskleren genoemd.

Volgens Google blijkt uit cijfers dat mensen de corona-apps ook installeren. Het techbedrijf stelt dat de Britse corona-app inmiddels door veertig procent van de bevolking wordt gebruikt. De Nederlandse CoronaMelder telt sinds 10 december meer dan 4,2 miljoen downloads. Voor landen die nog geen corona-app hebben ontwikkeld is de functionaliteit direct in Android en iOS verwerkt. "Exposure Notifications Express" verstuurt bluetoothcodes en is compatibel met de door landen ontwikkelde corona-apps. Wel moeten overheden die de oplossing van Apple en Google willen gebruiken hiervoor een server neerzetten en is toestemming van gebruikers vereist.