Corona Opt-in blijft voorlopig zonder juridische basis van kracht

De acht miljoen Nederlanders om wie het gaat hadden nog geen keuze gemaakt of ze hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor zorgverleners toegankelijk willen maken.

De Corona Opt-in is een tijdelijke maatregel waarmee de belangrijkste gegevens van de huisarts beschikbaar komen op de huisartsenpost en de spoedeisende hulp (SEH) van mensen die nog niet eerder hun toestemming over gegevensdeling hebben kenbaar gemaakt.

Goede en tijdige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met de patiënt is belangrijk voor goede zorg. Te vaak gebeurt die uitwisseling van informatie nog via papieren dossiers, per fax of cd-rom. Dat kost (te) veel tijd en brengt het risico op fouten met zich mee. Zeker als er sprake is van spoed en er nauwelijks tijd is om zelf achter de informatie aan te gaan.

en uit de brief van de minister:De AMvB gaat dus forceren dat gegevens van alle Nederlanders via de LSP uitgewisseld kunnen worden, ook als ze geen toestemming gegeven hebben.En dat terwijl ruim 47% van de bevolking niet actief toestemming heeft gegeven hiervoor.Waar een epidemie allemaal goed voor kan zijn.Uit dezelfde brief:Het gaat goed met de huisartsen, apothekers en ziekenhuizen als ze nog faxen gebruiken.Zitten er ook nog medici tussen met een 14k4 modem of een telex?