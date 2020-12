Keijzer kondigt maatregelen aan tegen telefoonspoofing en sms-phishing

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken heeft maatregelen aangekondigd om telefoonspoofing en sms-phishing tegen te gaan. Bij telefoonspoofing en sms-phishing geven oplichters vaak een ander nummer door dan waarvandaan wordt gebeld of het bericht van afkomstig is. Slachtoffers kunnen daardoor denken dat het om een gesprek of bericht van de bank gaat.

"De achtergrond van de toename van spoofing vormt de voortschrijdende techniek zoals VoIP (Voice over IP) waardoor de mogelijkheden zijn toegenomen om telefoonnummers en andersoortige informatie als afzender op te nemen bij telefonische oproepen en sms-berichten", merkt Keijzer op in een brief aan de Tweede Kamer. De afgelopen maanden zijn zeker honderden mensen voor miljoenen euro's opgelicht omdat ze, mede vanwege het getoonde nummer in de display van hun telefoon, dachten dat ze met hun bank te maken hadden.

Keijzer heeft de telecomsector eind vorig jaar benaderd over de aanpak van sms-phishing en in juni van dit jaar een plan van aanpak ontvangen. Zo wordt er gewerkt aan een gezamenlijk proces voor het melden van incidenten bij opsporingsdiensten, de inrichting van een meldloket voor gebruikers en het sneller blokkeren van malafide gebruikersaccounts bij financiële instellingen.

Ook wordt onderzocht of en hoe verdachte patronen in sms-verkeer sneller kunnen worden gedetecteerd. Verder vindt er onderzoek plaats naar de invoering van een centraal register voor afzenderverificatie bij sms-berichten met een alfanumerieke afzenderinformatie. Oplichters zouden dan niet meer het telefoonnummer van de bank als afzender van sms-berichten kunnen opgeven.

De ACM kijkt nu naar het juridische kader en de inzet van de maatregel. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer het centraal register van start kan gaan. Naast het toepassen van afzenderverificatie voor sms-berichten met alfanumerieke afzenderinformatie is het volgens de staatssecretaris belangrijk dat aanbieders van zakelijke sms-diensten (nieuwe) gebruikers screenen.

Telefoonspoofing

Naast sms-phishing richt Keijzer zich ook op telefoonspoofing. Halverwege dit jaar hebben telecomaanbieders, banken en politie een taskforce opgericht die zich specifiek bezighoudt met de bestrijding van telefoonspoofing. Deze taskforce test op het moment een maatregel die voorkomt dat oplichters bepaalde telefoonnummers voor telefoonspoofing kunnen gebruiken.

"Op basis van onderzoek en de genoemde test kan vooralsnog worden afgeleid dat een zeer groot deel van spoofing van telefoonnummers plaatsvindt met telefonieverkeer dat ontspringt in netwerken buiten Nederland", merkt Keijzer op.

Regelgeving

Afsluitend laat Keijzer in haar brief weten dat het wenselijk is om het wettelijk kader voor het gebruik van nummers aan te scherpen, waaronder een nadere uitwerking van het verbod op spoofing. "De soms lange keten van dienstaanbieders die zijn betrokken bij het routeren van telefonische oproepen en de invloed van de mogelijke manipulatie van afzenderinformatie in telecomverkeer dat vanuit of via het buitenland Nederland binnenkomt, bemoeilijkt de uitvoering van het spoofingverbod."

De staatssecretaris stelt dat het huidige wettelijke kader voor nummerdoorgifte de innovatie op dit gebied van de afgelopen jaren niet heeft bijgehouden, waaronder het gebruik van alfanumerieke karakters in de afzenderinformatie. Keijzer wil dan ook de regels voor nummerdoorgifte aanpassen en daarbij ook het gebruik van alfanumerieke informatie betrekken door hier voorwaarden aan te verbinden. Hiervoor moet de Telecommunicatiewet op een aantal onderdelen worden aangepast. Het wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken hoopt Keijzer in de zomer van volgend jaar aan te kunnen bieden.