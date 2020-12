Burgers kunnen data over coronavaccinatie straks via DigiD downloaden

Burgers kunnen vanaf eind maart gegevens over hun eigen coronavaccinatie via DigiD downloaden. Dat laat het RIVM tegenover de NOS weten. De gedownloade gegevens zouden als bewijs kunnen dienen dat men gevaccineerd is. De data is afkomstig uit het systeem dat alle vacacinaties bijhoudt en eind deze maand gereed moet zijn.

In het register worden oproep- en vaccinatiegegevens bijgehouden, zoals wie, wanneer, welk vaccin heeft gekregen. Via het systeem kunnen vaccinatiegraad en bijwerkingen worden gemonitord. Volgens minister De Jonge van Volksgezondheid is de registratie essentieel voor de Nederlandse vaccinatiestrategie. Via welke website de eigen vaccinatiegegevens straks zijn te downloaden is nog niet bekend.