Banken gaan slachtoffers spoofing met terugwerkende kracht vergoeden

ABN AMRO, Rabobank, ING en De Volksbank gaan slachtoffers van spoofing met terugwerkende kracht vergoeden, zo heeft minister Hoekstra van Financiën bekendgemaakt. Wel gelden er enkele voorwaarden om in aanmerking voor een vergoeding van de geleden schade te komen.

Bij telefoonspoofing worden mensen door oplichters gebeld die zich voordoen als bankmedewerker. Door middel van spoofing laten de oplichters het echte telefoonnummer van de bank op de telefoon van het slachtoffer verschijnen. Vervolgens stelt de zogenaamde medewerker dat het geld van het slachtoffer niet veilig is en naar een andere "kluisrekening" moet worden overgemaakt, die in werkelijkheid van een katvanger is. Op deze manier zijn dit jaar al miljoenen euro's gestolen.

Slachtoffers worden meestal niet door hun bank schadeloos gesteld, aangezien zij het geld zelf hebben overgemaakt. Banken zijn niet wettelijk verplicht om de schade te vergoeden, maar doen dit uit coulance in bepaalde gevallen wel. "Hierbij ontstond echter de situatie dat het onduidelijk werd voor klanten in welke gevallen en bij welke banken zij wel en niet voor een vergoeding in aanmerking komen", stelt Hoekstra.

Met de vier grootbanken is een coulancekader afgesproken dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 wordt toegepast. Andere banken kunnen zich hierbij aansluiten. Slachtoffers komen voor een vergoeding in aanmerking wanneer er aantoonbaar en overtuigend sprake is van misbruik van de naam of telefoonnummer van de eigen bank en het slachtoffer aangifte bij de politie heeft gedaan, waarbij het slachtoffer de bank een kopie van het proces-verbaal van de aangifte verstrekt.

Daarnaast mag er geen sprake zijn van grove nalatigheid van de klant. De banken gaan nog collectief uitwerken wanneer er sprake kan zijn van grove nalatigheid bij spoofing. Hiervoor zullen banken met consumentenorganisaties in overleg gaan. "Vanuit het oogpunt van mededinging is het belangrijk om te benadrukken dat het om een minimumkader voor compensatie gaat, waarbij het individuele banken vrij staat om ruimhartiger om te gaan met coulance dan wat in het kader is afgesproken", voegt Hoekstra toe.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken blijft de eigen inzet en waakzaamheid van bankklanten van belang om fraude en oplichting terug te dringen. "Daarom is het belangrijk dat consumenten zelf waakzaam zijn bij telefoontjes van hun bank of van andere bekende organisaties. Vraagt uw bank om iets te betalen of uw bankpas en pincode af te geven? Hang op! Klik weg! Bel uw bank, via een officieel openbaar telefoonnummer."