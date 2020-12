Belgische corona-app nauwelijks gebruikt om contacten te waarschuwen

Ook in Nederland draagt de app verwaarloosbaar bij, net als in Duitsland (waar, vanwege langdurig zwaar tegenvallende resultaten, de roep sterk toeneemt om privacymaatregelen uit hun Corona-Warn-App te schrappen - geluiden die ongetwijfeld (door mij) binnenkort ook in theater Nederland te horen zullen zijn). Voor Zwitserland zie bijv. https://lasec.epfl.ch/people/vaudenay/swisscovid.html Volgens "Factsheet CoronaMelder" (de onderste link in https://www.coronamelder.nl/nl/faq/40-onderzoek-hoe-weten-we-of-coronamelder-helpt-tegen-corona/ , direct link: https://www.coronamelder.nl/media/Factsheet_Corona_latest.pdf ) testten in week 51 slechts 12,5% positief van de mensendie zeidente zijn gewaarschuwd door CoronaMelder.Volgens https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-12/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20201222_1259.pdf blz. 30 was de uitslag vanin dezelfde week afgenomen tests (dus ook van mensen zonder app-waarschuwing), in 13,6% van de gevallen positief.Met andere woorden, als je door CoronaMelder gewaarschuwd wordt en symptomen krijgt, is de kans kleiner dat je besmet bent dan als je zonder app symptomen krijgt.Factsheet_Corona_latest.pdf vermeldt ook dat van de (naar verluidt) door CoronaMelder gewaarschuwden, die, slechts 4,1% positief testte. Duidelijk is in elk geval dat CoronaMelder zeer veel false positives geeft.Ik ben benieuwd of dit laatste percentage veel lager zou zijn als je een willekeurige groep smartphonegebruikers (om representatief te blijven) zonder symptomen van straat zou plukken en zou testen. Ik heb ergens gelezen dat iemand een "corona" app heeft voorgesteld of gemaakt die superveilig is omdat deze nergens mee communiceert (ook niet via BlueTooth) maar de gebruiker at random waarschuwt dat deze besmet zou kunnen zijn en zich moet laten testen. Ik kan even niet meer vinden waar ik dat gelezen heb, maar zo'n app wel eens net zo effectief kunnen zijn als CoronaMelder - maar een stuk privacyvriendelijker.