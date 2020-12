FBI: gebruikers deurbelcamera's doelwit van swatting-aanvallen

Eigenaren van deurbelcamera's en andere smart apparaten die over een microfoon en camera beschikken zijn het doelwit van swatting-aanvallen geworden, zo waarschuwt de FBI. Bij swatting wordt via een gespooft telefoonnummer de politie gebeld en een noodsituatie op een bepaalde locatie gerapporteerd, bijvoorbeeld een schietpartij of gijzeling. Op deze manier hoopt de beller dat er een SWAT-team op het beoogde slachtoffer wordt afgestuurd. In het verleden zijn bij swatting-aanvallen mensen om het leven gekomen.

Bij de nu waargenomen aanvallen weten de aanvallers de deurbelcamera van het slachtoffer te compromitteren en kunnen zo met de politie ter plekke communiceren. In sommige gevallen worden de beelden van de deurbelcamera via een livestream op internet uitgezonden. Een Amerikaans gezin werd vorige maand nog slachtoffer van een dergelijke aanval.

Volgens de FBI weten aanvallers de camera's over te nemen omdat slachtoffers hun wachtwoorden hergebruiken. De opsporingsdienst adviseert dan ook een uniek sterk wachtwoord of passphrase in te stellen voor de camera en van tweefactorauthenticatie gebruik te maken. De FBI zegt ook met fabrikanten in overleg te zijn hoe die klanten over deze aanvallen kunnen voorlichten.