Mozilla lanceert Firefox Relay om e-mailadressen te beschermen

Mozilla heeft relaydienst Firefox Relay officieel gelanceerd om zo e-mailadressen van gebruikers te beschermen. Via Firefox Relay kunnen gebruikers een e-mailalias genereren om zich bijvoorbeeld op websites te registreren. Dit moet voorkomen dat e-mailadressen van gebruikers in handen van spammers, trackers en dubieuze websites komen. De relaydienst was al als bètaversie beschikbaar, maar heeft die fase nu officieel verlaten.

Gebruikers maken via Firefox Relay een alias aan. E-mails worden via de aangemaakte alias naar het echte e-mailadres van de gebruiker doorgestuurd. "De meeste mensen hebben maar één of twee e-mailadressen, waar tientallen of honderden online accounts aan zijn gekoppeld. Je e-mailadres is een unieke identifier, aangezien je de enige bent die het heeft. En dat houdt in dat er zeer veel data aan is gekoppeld, wat je e-mailadres een aantrekkelijk doelwit maakt", liet Mozilla bij de aankondiging weten.

Door een e-mailalias te verstrekken moet worden voorkomen dat het echte e-mailadres op spamlijsten belandt of in handen van dubieuze bedrijven komt. "Het gebruik van een e-mailalias wil niet zegen dat je kwade bedoelingen hebt, het betekent alleen dat je iets voor jezelf wilt houden. Het houdt niet in dat je e-mailalias niet wordt getrackt, maar je echt e-mailidentiteit is beschermd", stelt Mozilla verder.

Gebruikers kunnen op dit moment vijf aliassen aanmaken. Dit kan zowel via de webinterface als een extensie. Per alias kan worden ingesteld of e-mails naar het echte e-mailadres van de gebruiker moeten worden doorgestuurd of dat Mozilla ze moet blokkeren. Firefox Relay is alleen toegankelijk voor gebruikers die over een Firefox Account beschikken. Mozilla zal later met betaalde opties voor de dienst komen, zodat er meer aliassen zijn aan te maken.