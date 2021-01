Belgische Coronalert-app werkt met tien Europese corona-apps

De Belgische corona-app Coronalert werkt vanaf vandaag met tien andere Europese corona-apps, waaronder de Nederlandse CoronaMelder. Coronalert is aangesloten op de Europese federated gateway-server die het uitwisselen van codes tussen de verschillende corona-apps mogelijk maakt.

Op dit moment gaat het om de corona-apps van Spanje, Ierland, Italië, Kroatië, Nederland, Duitsland, Denemarken, Polen, Cyprus en Letland die met elkaar kunnen communiceren. Gebruikers van deze apps kunnen aangeven dat ze met corona besmet zijn, waarna hun codes naar een centrale server van de betreffende overheid worden geüpload.

Om de verschillende Europese corona-apps buiten de landsgrenzen met elkaar te laten samenwerken is de Europese federated gateway-server bedacht. Wanneer gebruikers van de eerder genoemde corona-apps aangeven dat ze besmet zijn worden hun codes ook met de Europese server uitgewisseld.

De corona-apps downloaden weer de codes van deze server, zodat ze de gebruiker kunnen waarschuwen wanneer die in contact is geweest met een besmet persoon. Hierdoor hoeven gebruikers die naar deze landen gaan geen andere corona-apps te installeren. Coronalert is inmiddels meer dan 2,3 miljoen keer gedownload. Onlangs werd bekend dat de Belgische corona-app nauwelijks is gebruikt voor het waarschuwen van contacten.