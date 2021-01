Criminelen maakten 13 miljoen euro buit via WhatsAppfraude

Criminelen hebben vorig jaar meer dan 13 miljoen euro via WhatsAppfraude gestolen, zo heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Er kwamen ruim 25.000 aangiften van WhatsAppfraude binnen. In 2019 ging het nog om 650 aangiften, terwijl de politie in 2018 nog 250 incidenten telde.

Bij WhatsAppfraude doen oplichters zich vaak voor als een dochter of zoon van het slachtoffer en vragen om een rekening te betalen. Bij honderden slachtoffers wisten oplichters de WhatsApp-verificatiecode te bemachtigen. Om een account te bevestigen verstuurt WhatsApp via sms een zescijferige verificatiecode. Criminelen vragen in naam van het slachtoffer deze verificatiecode op, waarna die de code op zijn telefoon ontvangt.

Vervolgens wordt het slachtoffer door de criminelen via WhatsApp of telefonisch benaderd dat hij per ongeluk een code heeft ontvangen die eigenlijk voor iemand anders was bedoeld. De crimineel vraagt dan of het slachtoffer de ontvangen code kan doorsturen. Met de doorgestuurde verificatiecode kunnen de criminelen het WhatsApp-account overnemen. Zodra het account is overgenomen hebben de criminelen toegang tot de contactenlijst. Contacten worden dan benaderd met het verzoek om geld over te maken.

Naast aangiften bij de politie zijn er ook mensen die melding maken bij de Fraudehelpdesk. In de eerste elf maanden van vorig jaar kwamen daar bijna 12.000 meldingen binnen. Meer dan 1300 mensen daarvan waren ook slachtoffer. Zij maakten in totaal 3,8 miljoen euro over naar de oplichters. Een jaar eerder in 2019 ontving de Fraudehelpdesk nog bijna 2700 meldingen, waarvan 353 mensen daadwerkelijk geld hadden overgemaakt. Het ging toen om een bedrag van 1 miljoen euro.

Volgens de politie worden met name personen tussen de 40 en 55 jaar slachtoffer van WhatsAppfraude. Om het publiek voor deze fraudevorm te waarschuwen startte de overheid vorig jaar verschillende campagnes. Sinds mei vorig jaar is het ook mogelijk om bij de politie online aangifte van WhatsAppfraude te doen.