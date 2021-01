Britse overheid onderzoekt 'Privacy Sandbox' Google Chrome

De Britse overheid is een onderzoek gestart naar het plan van Google om third-party cookies in Chrome te verwijderen en te vervangen door een 'Privacy Sandbox'. Dat heeft de Britse mededingsautoriteit CMA via de eigen website aangekondigd. Volgens de Competition and Markets Authority kan Googles plan grote gevolgen voor nieuwswebsites en de digitale advertentiemarkt hebben.

In 2019 kondigde Google de 'Privacy Sandbox' aan, een oplossing waarbij gebruikers gerichte advertenties te zien krijgen, maar ook hun privacy zou worden beschermd. Volgens het techbedrijf zijn third-party cookies de voornaamste manier om internetgebruikers op het web te volgen. Vanwege de privacygevolgen hiervan zijn verschillende browsers inmiddels begonnen met het blokkeren van third-party cookies.

Iets dat volgens Google negatieve gevolgen voor adverteerders heeft en het businessmodel van websites ondermijnt. Toch stelt het bedrijf dat deze functionaliteit uiteindelijk moet worden verwijderd, maar dit op een verstandige manier moet gebeuren. Als oplossing presenteerde Google de Privacy Sandbox. Die zou ervoor moeten zorgen dat websites geld aan gerichte advertenties kunnen blijven verdienen terwijl gelijkertijd de privacy van gebruikers wordt beschermd.

Het wordt omschreven als een "veilige omgeving" die personalisatie mogelijk maakt. Informatie van gebruikers wordt anoniem samengevoegd en veel meer gebruikersgegevens blijven alleen op het toestel van de gebruiker. Tevens pleit Google voor de implementatie van een "privacybudget". Met dit privacybudget kunnen websites API's aanroepen totdat hiermee genoeg informatie is opgevraagd om een gebruiker tot een bepaalde groep te identificeren die groot genoeg is om anonimiteit te bieden. Verzoeken om meer informatie worden vervolgens door de browser geweigerd.

Concreet uitgewerkte technische details en het uiteindelijke plan van Google zijn nog niet openbaar gemaakt. Toch maakt de CMA zich zorgen dat de Privacy Sandbox de mogelijkheden van uitgevers om geld te verdienen ondermijnt, alsmede concurrentie op het gebied van digitale advertenties lastiger maakt. Hierdoor zou de marktmacht van Google verder worden versterkt. Zo klaagden verschillende uitgevers dat Google door dergelijke voorstellen misbruik van de eigen dominante positie maakt. De CMA gaat nu kijken wat de Privacy Sandbox precies inhoudt en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn voor de digitale markten.