CISA: SolarWinds-aanvallers kwamen mogelijk ook via zwakke wachtwoorden binnen

Tja, dit is moeilijk te weerleggen weer. Je kunt bij elke breach wel zeggen het waren waarschijnlijk gebruikers die zwakke wachtwoorden hadden en die stelling is dan moeilijk te weerleggen en als zodanig wordt dit wel eens ter 'smoes' gebracht om de werkelijke mankementen niet aan te pakken ivm kosten of gezigtsverlies etc. etc. etc. weer een andere vector is dit verhaal kan de client side machines geweest zijn: de windows machine van een beheerder is gepowned geraakt door een drive-by of een foutloek mail die een lokale exploit mogelijk maakte. laten we eerlijk zijn, de laatste jaren hebben we genoeg voorbeelden hiervan gehad van patches die zero-days op dat systeem dicht hebben moeten zetten. er zullen er nog flink wat in zitten dan puur statistisch gezien. mijn point is niet windows afzeiken, maar dat het koffie dik kijken is allemaal vwb de topic van het articel als er meer gaten dan in nene vergiet in de keten zitten. zwakke wachtwoorden die gebrute forced zijn, daarbij verwacht je dan dat er extra inlog pogingen gezien zijn weer. en als daar niet naar gekeken is / voor gemonitord wordt, tja dan heb ik mijn punt gemaakt eigenlijk.