CISA: slechte cyberhygiëne geeft aanvallers toegang tot clouddiensten

Cyberhygiëne? Mondkapje op, 3 meter afstand houden, cybervaccinatie wellicht?

Men slaat, zoals anoniem van 11:41 aangeeft, al helemaal door.



Gewoon een kwestie van geen goede connectie-beveiliging, downgrade aanvallen mogelijk en dergelijke zaken.

Onvoldoende header security, sri, en andere veiligheidsmaatregelen,

vanwege "voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten of opzettelijke onophoudelijke "security through obscurity".



Die de besluiten nemen hebben er geen verstand van meestal en degenen, die er verstand van hebben,

tellen vrijwel niet mee.



Ik word hier zo moe van, dat die pn*wed toestand maar aanhoudt en er nooit bij wordt verteld,

dat het vaak opzettelijk wordt gedaan.



Corruptie en dit gepland en wel top-down of er moet sprake zijn van grenzeloze incompetentie

(kan ook weer opzettelijk zijn).



Cyberhygiene gaat je niet helpen binnen een bijkans open main stream cyberwar.



Er verandert namelijk niets in het algemene veiligheidsbeeld op de Interwebz infrastructuur.

Dat moet je te denken geven. Zij weten alles en wij horen slechts iets op "need to know" basis.

Ken er voldoende feiten voor.



