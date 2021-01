Gegevens 27.000 gebruikers OpenWRT-forum bij aanval gestolen

Bij een aanval die afgelopen zaterdag plaatsvond op het OpenWRT-forum zijn de gegevens van 27.000 gebruikers gestolen. De aanvaller wist door middel van een gecompromitteerd beheerdersaccounts een kopie van de gebruikerslijst te downloaden. Deze lijst bevat e-mailadressen, aliassen en andere statistische informatie. De forumbeheerders denken dat de aanvaller de database niet heeft buitgemaakt.

Uit voorzorg is besloten om de wachtwoorden van alle forumgebruikers te resetten en alle API-keys te flushen. Volgens de forumbeheerders moeten gebruikers ervan uitgaan dat hun e-mailadres en alias is buitgemaakt en dat er een risico bestaat dat ze phishingmails zullen ontvangen. Volgens cijfers van OpenWRT telt het forum 27.000 gebruikers.

Hoe de aanvaller toegang tot het beheerdersaccount kreeg is onbekend. Het account had volgens de beheerders een goed wachtwoord, maar gebruikte geen tweefactorauthenticatie. Inloggegevens voor de OpenWRT-wiki, waar allerlei downloadlinks en andere informatie zijn te vinden, zijn voor zover bekend niet gecompromitteerd.

Zodra er meer bekend wordt over de aanval of gestolen informatie zal OpenWRT met een update komen. OpenWRT staat voor open wireless router en is een opensourcebesturingssysteem voor routers.