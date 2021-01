Gebruiksvriendelijkheid Signal vergeleken met WhatsApp

De afgelopen dagen zag de versleutelde chat-app Signal het aantal gebruikers met tientallen miljoenen toenemen. De plotselinge groei heeft ook invloed op de gebruikerservaring. Veel meer mensen maken namelijk nu gebruik van de app. "Signal mag dan meer privé zijn dan WhatsApp, maar als ze ooit de concurrentie met diens twee miljard gebruikers willen aangaan, hebben ze een product nodig dat net zo gebruiksvriendelijk is", zegt UX-expert Peter Ramsey.

Op zijn website Built for Mars publiceerde hij de afgelopen jaren allerlei analyses van de ervaring bij het gebruik van populaire diensten zoals Zoom, Disney+, Spotify, TikTok en Coinbase. Voor zijn nieuwste analyse keek hij naar eigen zeggen zo'n veertig uur naar de gebruikerservaring van Signal.

Het eerste waar Ramsey tegen aanloopt is dat Signal direct om toestemming tot de contacten vraagt. Zelfs nog voordat de gebruiker een naam heeft kunnen opgeven. "Voor een app die zo gericht is op privacy, lijkt het bizar dat de toegang tot al je contacten het eerste is waarom ze vragen", stelt de UX-expert. Ramsey merkt op dat Signal hier beter op een ander moment om kan vragen. In een andere context, bijvoorbeeld bij het starten van een nieuw gesprek, voelt het namelijk redelijker om deze informatie te vragen.

Een ander kritiekpunt is de pincode die gebruikers moeten instellen. Signal laat pas na het invoeren van de pincode weten dat die niet sterk genoeg is. Daarnaast wordt niet duidelijk gemaakt waar de pincode aan moet voldoen. Wel is de UX-expert te spreken over hoe Signal reageert wanneer de pincode door een fout niet kan worden aangemaakt en opgeslagen.

In de kern lijkt Signal erg op WhatsApp, wat een goed iets is, aldus Ramsey. "Maar er is nog veel werk te doen en ik durf te zeggen dat de gebruikerservaring niet zo goed is als die van WhatsApp." Zo moet Signal onder andere een aantal onnodige stappen verwijderen, zodat het vervangen van WhatsApp eenvoudiger voelt. "Wanneer de hype rond Signal voorbij is, en mensen hun vrienden van WhatsApp naar Signal willen laten overstappen, is de gebruikerservaring hetgeen dat het verschil maakt", besluit Ramsey zijn analyse.