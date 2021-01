Openbaar Ministerie: explosieve stijging cybercrime in 2020

Het aantal gevallen van cybercrime is vorig jaar explosief gestegen, aldus het Openbaar Ministerie vandaag. Er was een toename van 127 procent ten opzichte van 2019. Met name slachtoffers van WhatsAppfraude en bankhelpdeskfraude verloren veel geld.

Bij WhatsAppfraude ging het om een gemiddeld schadebedrag van 2800 euro per slachtoffer. Mensen die door zogenaamde bankmedewerkers werden opgelicht verloren gemiddeld 10.000 euro. De politie liet eerder al weten dat criminelen vorig jaar 13 miljoen euro via WhatsAppfraude wisten te stelen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er bij de aanpak van cybercrime allerlei knelpunten. "Telkens blijken techniek, wetgeving én organisatie achter te lopen op de werkelijkheid", zo stelt het OM.

De verschuiving van traditionele criminaliteit naar het digitale domein vraagt méér, aldus het OM en de politie. Naast een noodzakelijke uitbreiding in menskracht en samenwerking met verschillende partners, gaat dat bijvoorbeeld ook om aanpassingen in nationale en internationale regelgeving. "We staan voor de uitdaging om de transitie van traditionele criminaliteit naar cybercriminaliteit bij te benen", aldus Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van Procureurs-generaal.

Vandaag kregen leden van de Cyber Security Raad (CSR), een adviesorgaan van het kabinet en bedrijfsleven, een simulatie van een opsporingsonderzoek en welke knelpunten hierbij komen kijken. De CSR komt in de lente met een advies aan het kabinet over de inzet van mensen en middelen op het gebied van cyberweerbaarheid en cybercriminaliteit.