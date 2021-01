Nieuwe betaaldienst wil pinpas vervangen door gezichtsscan

Het Amerikaanse softwarebedrijf PopID heeft een betaaldienst ontwikkeld die betalen via de pinpas moet vervangen door een gezichtsscan. Gebruikers hoeven alleen hun gezicht voor de gezichtsscanner te houden om af te rekenen. Verdere identificatie is niet vereist. De betaaldienst van PopID wordt inmiddels door zeventig restaurants en cafés in een handvol Amerikaanse steden gebruikt, aldus de BBC.

Volgens PopID-directeur John Miller is er geen verschil tussen het betalen via een gezichtsscan of de telefoon. "Het is gewoon een andere manier om jezelf te identificeren", merkt hij op. Wie via de betaaldienst wil betalen moet zich eerst registeren via de website van PopID. Nadat er een foto is gemaakt moet er geld worden toegevoegd aan het Pop Pay-account. Daarna kunnen gebruikers bij de betreffende restaurants en cafés via hun gezicht afrekenen.

De foto's die de gezichtsscanner bij de eet- en drinkgelegenheden van klanten maakt worden meteen vernietigd en de data wordt met niemand gedeeld, aldus Miller. De directeur heeft grotere plannen voor de gezichtsverificatie, namelijk voor alles van het openen van de voordeur tot leeftijdsverificatie en het aanmelden bij de sportschool. "Je kunt van alles voorstellen dat mogelijk is wanneer je over een grote database beschikt met gezichten die mensen vertrouwen", zegt Miller tegenover de LA Times.

Er zijn echter ook zorgen over de privacy. Zo kan PopID persoonlijke data delen met locaties waar de gebruiker via de dienst heeft betaald. En wanneer gebruikers niet expliciet vragen om hun data te verwijderen blijven de gegevens drie jaar lang na het laatste gebruik bewaard, meldt VentureBeat. Ook is er onduidelijkheid over het gebruikte algoritme voor de gezichtsidentificatie, laat AI-onderzoeker Mike Cook van de Queen Mary University of London weten.