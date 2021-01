Wegens oplichting offline gehaalde .nl-domeinen krijgen landingspagina

Domeinnamen in de .nl-zone die wegens internetoplichting offline worden gehaald zullen voortaan naar een landingspagina met informatie wijzen. Dat laat de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) weten, de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert. SIDN werkt hierbij samen met het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie.

Voorheen werden na meldingen van het Meldpunt de nameservers van dergelijke malafide domeinen verwijderd. De gekoppelde website was daardoor niet meer bereikbaar. De reden hiervan was voor internetgebruikers echter onduidelijk. Via de landingspagina krijgen bezoekers nu uitleg en worden verwezen naar meer informatie bij de politie en SIDN.

"We halen jaarlijks duizenden malafide websites offline, onder andere op basis van dit soort meldingen van de politie. Dit doen we natuurlijk om de internetgebruikers te beschermen en te voorkomen dat ze slachtoffer worden van internetcriminaliteit. Maar ze blijven soms in onwetendheid achter, want de webpagina is ineens niet meer bereikbaar", zegt Chiel van Spaandonk, specialist bij de abusedesk van SIDN.

Volgens Van Spaandonk dragen de landingspagina's niet direct bij aan meer veiligheid, maar vergroten ze wel het bewustzijn bij internetgebruikers dat niet iedere webwinkel betrouwbaar is. "Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook", merkt de specialist op. SIDN gaat mogelijk op termijn ook landingspagina’s tonen na ingrijpen door andere instanties dan het Landelijk Meldpunt Internetoplichting.