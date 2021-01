Tor Project ontvangt recordbedrag aan donaties van gebruikers

Het Tor Project dat verantwoordelijk is voor het Tor-netwerk en de Tor Browser heeft vorig jaar een recordbedrag aan donaties van gebruikers ontvangen. Het ging om een bedrag van meer dan 913.000 dollar. Het vorige record, dat in 2019 werd gevestigd, bedroeg 834.000 dollar.

Het Tor Project is een non-profitorganisatie die volledig dankzij giften bestaat. De organisatie wil minder afhankelijk worden van de donaties van de Amerikaanse overheid. In 2017 ontving het Tor Project 4,1 miljoen dollar. Daarvan was 2,1 miljoen dollar afkomstig van Amerikaanse overheidsinstellingen (51 procent), zoals de National Science Foundation, het Stanford Research Institute en een afdeling van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2015 waren donaties van de Amerikaanse overheid nog goed voor 85 procent van de inkomsten.

Vanwege de coronapandemie zag het Tor Project zich vorig jaar april naar eigen zeggen genoodzaakt om een derde van het personeel te ontslaan. Van de 35 medewerkers die de organisatie telde moesten er dertien een nieuw heenkomen zoeken, waardoor er een kernteam van 22 medewerkers overbleef.

De pandemie had ook gevolgen voor de ontvangen donaties, die begin 2020 een scherpe daling lieten zien. Tijdens de jaarlijkse donatiecampagne die altijd in de laatste maanden plaatsvindt werd dit meer dan goed gemaakt. Er werd in deze periode voor meer dan 376.000 dollar gedoneerd. Vorig jaar besloten meer dan 11.500 mensen voor het eerst geld aan het Tor Project te doneren. Van het donatiebedrag werd 26 procent (233.000 dollar) in cryptovaluta betaald.

Volgens Al Smith van het Tor Project zorgen de donaties ervoor dat dit jaar allerlei doelen kunnen worden gerealiseerd, zoals het verbeteren van de prestaties en gezondheid van het Tor-netwerk, het uitbreiden van de mobiele ondersteuning en het omzeilen van overheidsblokkades.