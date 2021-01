Wat als je woning op een "algemene locatie" staat met alle gevolgen van dien?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Veel mensen die digitaal opgelicht zijn, komen in hun zoektocht naar het postadres van een internetsite vaak uit bij de coördinaten 52°30 0 N, 5°45 0 E. Dat meldde de NOS onlangs. En dat is vervelend voor een gezin uit Dronten, want dat is waar hun huis staat. Hiermee zie je de beperking van locatiesystemen als Find my iPhone die veel mensen gebruiken ter beveiliging van hun spullen. Hoe zit dat juridisch?

Antwoord: Het verhaal deed me denken aan een zaak uit 2016 in Amerika, waar een stel uit Kansas vergelijkbare problemen had:

As any geography nerd knows, the precise center of the United States is in northern Kansas, near the Nebraska border. Technically, the latitudinal and longitudinal coordinates of the center spot are 39°50?N 98°35?W. In digital maps, that number is an ugly one: 39.8333333,-98.585522. So back in 2002, when MaxMind was first choosing the default point on its digital map for the center of the U.S., it decided to clean up the measurements and go with a simpler, nearby latitude and longitude: 38°N 97°W or 38.0000,-97.0000.

En natuurlijk woonden de eisers in deze zaak exact op die locatie. Er is geschikt, en het midden van de VS ligt nu in een meertje daar in de buurt. De Dronters met ditzelfde probleem hopen dat het midden van Nederland nu het Markermeer gaat worden, wat inderdaad de makkelijke oplossing zou moeten zijn. Maar het probleem is wel iets fundamenteler. Er zijn dus kennelijk hele hordes systemen die deze coördinaten opvatten als gewoon een locatie, in plaats van als een default “we weten het niet”. Wie had er ooit het onzalige idee dat je een land kon aanduiden als een GPS locatie van een plekje in dat land?

Nou, dat blijkt dus de CIA te zijn geweest. Die publiceren het World Factbook, en daarin staat onder Geographic coordinates opgegeven “52 30 N, 5 45 E” en dat is de Haringweg in Dronten. Echt fout is dat niet perse te noemen, want ik zie in Maps wel hoe je dat soort van het midden van het land kunt noemen. Maar gezien het beoogde gebruik was het Drontermeer of voor mijn part het gemeentehuis van Dronten een minstens zo goede keuze.

Dit lijkt ergens een probleem van valse precisie te zijn, want je wekt de indruk dat deze coördinaten de straat zijn die je zoekt, maar het gaat alleen om het land waar je moet wezen, bepaald niet hetzelfde antwoord. Maar het is lastig één actor in de keten aan te wijzen die het fout doet. De CIA heeft een algemene locatie zodat je het land met de grootste zekerheid vindt.

Sites die dit herpubliceren, doen dit ook om over Nederland wat te melden. Diensten die beweren IP-adressen naar locaties te vertalen, gaan in goed vertrouwen af op de databases die ze hanteren. En daar is het ergens ooit misgegaan, want in plaats van (null) is daar dus die algemene locatie in gekomen. Maar om nu te zeggen dat dat een fóut is?

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.