Overleg tussen Kiesraad en Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen

De Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen en de Kiesraad hebben binnenkort overleg over de controles van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), waarmee de uitslagen van de aankomende Tweede Kamerverkiezingen worden berekend en vastgesteld. Dat heeft minister Ollongren laten weten op vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

De Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen, bestaande uit beveiligingsexperts, ethische hackers en hoogleraren cybersecurity, publiceerde afgelopen november een rapport waarin wordt gesteld dat de overheid op hackbare computers vertrouwt om straks de Tweede Kamer-verkiezingsuitslag uit te rekenen. Volgens de Stichting zijn computers niet veilig genoeg om bij een verkiezing te gebruiken en kan het "hackrisico" eenvoudig worden weggenomen door uitgebrachte stemmen handmatig op te tellen.

De VVD wilde van Ollongren weten of er bij de uitwerking van een voorstel voor de controle van de juiste werking van de OSV gebruik is gemaakt van de expertise van de Stichting. De minister antwoordt daarop dat zij dat niet heeft gedaan. "De Kiesraad en de VNG hebben in dit stadium de Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen niet betrokken bij de uit te voeren controles. De tijd daarvoor ontbrak vanwege de spoed die betracht is bij het uitwerken van het voorstel."

In plaats van de Dtichting hebben de Kiesraad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zich bij de uitwerking van het voorstel laten bijstaan door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Toch ziet Ollongren nog een rol voor de Stichting weggelegd. De minister heeft de Kiesraad namelijk verzocht om de Stichting de komende weken alsnog mee te nemen bij de wijze waarop de controles worden uitgevoerd. "Inmiddels heeft de Kiesraad al een afspraak gemaakt voor een nader overleg met de Stichting", meldt de minister.

De VVD-fractie was ook benieuwd of er in het uitgewerkte voorstel rekening is gehouden met een hack bij bijvoorbeeld één of enkele grote gemeenten, iets wat mogelijk minder gauw ontdekt wordt. "De Kiesraad is het centraal stembureau voor de Tweede Kamerverkiezing en daarmee verantwoordelijk voor het vaststellen van de uitslag. De Kiesraad zal in dat kader moeten bepalen hoe moet worden omgegaan met een eventueel vermoeden van een hack of een fout in de programmatuur", reageert Ollongren. Het proces dat de Kiesraad hiervoor heeft ingericht zal openbaar worden gemaakt.