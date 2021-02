Waterschapsbank via vervalste documenten voor 12 miljoen euro opgelicht

De Nederlandse Waterschapsbank is via vervalste documenten voor een bedrag van 12 miljoen euro opgelicht. De bank ontving een aanvraag voor een lening van 12 miljoen euro die zogenaamd van de gemeente Steenbergen afkomstig was, meldt BN DeStem. Het geld werd ook aan de aanvrager uitbetaald.

De fraude kwam pas half januari aan het licht nadat de gemeente Steenbergen een betalingsverzoek van 1,2 miljoen euro ontving. "Het vreemde is, met die bank doen wij helemaal geen zaken. Het is heel opmerkelijk dit. En zorgelijk dat onze naam wordt misbruikt", zegt burgemeester Ruud van den Belt. Er wordt nu onderzocht hoe de fraude heeft kunnen plaatsvinden.

"Zelf run ik een bedrijf. Als ik geld nodig heb van de bank, dan krijg ik dat echt niet zomaar. Zeker niet als het om dit soort bedragen gaat. Dus hoe heeft dit kunnen gebeuren? Is er iemand vanuit de gemeente bij betrokken, schort het aan de digitale beveiliging of ligt het puur bij de bank? Dat zijn vragen die wij als fractie graag beantwoord willen hebben", stelt Kees Gommeren, fractievoorzitter van de gemeentelijke VVD-fractie.

"De bank is het slachtoffer geworden van een opzet waarbij op basis van vervalste documenten een betaling is gedaan. Nog niet alle feiten en omstandigheden rondom deze transactie zijn duidelijk. NWB Bank heeft de relevante toezichthouders ingelicht en direct een onderzoek ingesteld", zo laat de bank in een verklaring weten. De mogelijke schade heeft volgens een woordvoerder geen gevolgen op de financiële positie van de bank. De NWB Bank zegt in het belang van het onderzoek van het Openbaar Ministerie geen verdere mededelingen te doen.