WSJ: Zuckerberg vroeg personeel om Apple 'pijn te doen'

Uitlatingen van Apple-topman Tim Cook waren aanleiding voor Facebookoprichter Mark Zuckerberg om zijn team te vertellen dat ze Apple "pijn moesten doen". Dat meldt de Wall Street Journal op basis van bronnen. Cook werd in 2018 door MSNBC gevraagd naar zijn mening over het Cambridge Analytica-schandaal waar Facebook bij betrokken was.

Cook stelde dat Apple nooit in een dergelijke situatie terecht zou komen. Ook hekelde hij het businessmodel van Facebook en hoe het bedrijf geld aan gebruikers verdiende. In een verklaring tegenover Vox stelde Zuckerberg dat de uitspraken van Cook niet strookten met de werkelijkheid. Achter de schermen was hij echter furieus en riep hij zijn team op om Apple "pijn te doen", aldus de bronnen van de Wall Street Journal die hierbij waren.

Eind vorig jaar kwamen beide bedrijven weer tegenover elkaar te staan. Toen vanwege een maatregel die Apple in iOS gaat doorvoeren om de privacy van gebruikers te beschermen. De feature moet het lastiger voor adverteerders maken om mensen te tracken, maar volgens Facebook gaat dit ten koste van kleine ondernemers. Het socialmediaplatform haalde in paginagrote advertenties uit naar Apple.

Tijdens een gesprek in januari over de financiële resultaten liet Zuckerberg weten dat Apple zich via het eigen platform bemoeit met hoe de apps van Facebook werken. Cook haalde op zijn beurt weer uit naar Facebook, zonder het bedrijf bij naam te noemen. Tijdens een online speech een aantal dagen na de bestorming van het Amerikaanse Capitool hekelde hij 'door algoritmes versterkte samenzweringstheorieën'.

"Dit gaat niet over twee bedrijven. Het gaat over de toekomst van het vrije internet", zegt Facebookwoordvoerder Dani Lever. "Apple beweert dat dit over privacy gaat, maar het gaat om geld, en we sluiten ons aan bij anderen om hun concurrentiebelemmerend gedrag aan de kaak te stellen." Volgens Lever is het geschil tussen beide bedrijven niet persoonlijk en wil Facebook opkomen voor de belangen van bedrijven en ontwikkelaars die door de privacymaatregel worden getroffen.