Denemarken gaat snel digitaal coronapaspoort lanceren

De Deense overheid gaat samen met het bedrijfsleven een digitaal coronapaspoort lanceren om zo het land geleidelijk weer te openen, zo meldt het Deense ministerie van Financiën. Vooralsnog zal het paspoort alleen zijn te gebruiken voor reizigers naar het buitenland die willen aantonen dat ze gevaccineerd zijn.

Zodra duidelijk is of gevaccineerde personen het coronavirus wel of niet kunnen verspreiden zal er een definitieve beslissing worden genomen of het paspoort voor andere doeleinden dan alleen reizen wordt ingezet. "Veel Deense bedrijven zijn globale ondernemingen die de hele wereld als klant hebben. De overheid zal daarom snel een oplossing lanceren die voor reizen is te gebruiken en zal ook onderzoeken of een digitaal coronapaspoort in andere situaties is te gebruiken", zegt de Deense minister van Financiën Morten Bodskov.

Het paspoort moet snel en eenvoudig kunnen worden uitgerold als uit onderzoek van gezondheidsprofessionals blijkt dat het kan. Naast reizen wordt er ook specifiek gekeken naar toepassingen binnen de culturele sector. Het coronapaspoort zal voldoen aan de eisen van de Europese Unie, zo meldt het Deense ministerie. Bodskov hoopt binnen drie tot vier maanden een eerste coronapaspoort voor zakenreizigers gereed te hebben. Verdere specifieke details zijn nog niet gegeven. De Deense industrie ziet in een app de oplossing.