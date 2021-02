ING compenseert alle slachtoffers van telefoonspoofing

ING heeft alle klanten die slachtoffer van telefoonspoofing zijn geworden gecompenseerd. Alleen ABN Amro heeft nog steeds een groot aantal gedupeerden van spoofing niet schadeloos gesteld, zo laat de Consumentenbond vandaag weten.

Bij telefoonspoofing worden mensen door oplichters gebeld die zich voordoen als bankmedewerker. Door middel van spoofing laten de oplichters het echte telefoonnummer van de bank op de telefoon van het slachtoffer verschijnen. Vervolgens stelt de zogenaamde medewerker dat het geld van het slachtoffer niet veilig is en naar een "kluisrekening" moet worden overgemaakt. Deze rekening is in werkelijkheid van een katvanger. Op deze manier zijn vorig jaar honderden slachtoffers gemaakt die voor miljoenen euro's werden bestolen.

Slachtoffers werden meestal niet door de bank schadeloos gesteld, aangezien zij het geld zelf overmaakten. Afgelopen december kwamen minister Hoekstra van Financiën en ABN Amro, Rabobank, ING en De Volksbank overeen dat de banken slachtoffers van spoofing met terugwerkende kracht gaan vergoeden.

Slachtoffers komen voor een vergoeding in aanmerking wanneer er aantoonbaar en overtuigend sprake is van misbruik van de naam of telefoonnummer van de eigen bank en het slachtoffer aangifte bij de politie heeft gedaan, waarbij het slachtoffer de bank een kopie van het proces-verbaal van de aangifte verstrekt. Daarnaast mag er geen sprake zijn van grove nalatigheid van de klant. De banken gaan nog collectief uitwerken wanneer er sprake kan zijn van grove nalatigheid bij spoofing.

De Consumentenbond vindt de huidige coulanceregelingen te vrijblijvend. "Bij bankoplichting moet het uitgangspunt zijn: vergoeden, tenzij. Dat betekent dat schade altijd wordt gecompenseerd, tenzij de gedupeerde overduidelijk iets te verwijten valt. Zo nodig moet de wet hiervoor worden aangepast", aldus de organisatie, die hierover in gesprek gaat met de Nederlandse Vereniging van Banken.

Daarnaast roept de Consumentenbond ABN Amro op om sneller te handelen. "De meeste slachtoffers van spoofing vielen bij ING. Het is dan ook goed dat die grote groep nu zo snel geholpen is. Maar over ABN zijn we niet tevreden. Ook daar vielen veel spoofingslachtoffers, maar tot nu toe heeft iets meer dan een kwart van hen hun geld terug. Als wij vragen waarom het zo lang duurt, dan schermt de ABN met zorgvuldigheid en administratieve processen. Maar als het bij ING snel kan, moet dat ook bij ABN kunnen", zegt directeur Sandra Molenaar.