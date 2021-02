Logius: check DigiD-wachtwoord voor het doen van belastingaangifte

Dan hoeft u helemaal geen ingewikkeld wachtwoord meer te onthouden. Alleen een pincode die u zelf kiest.

Wat een onzin! Het wachtwoord voor mijn DigiD heb ik ook zelf gekozen en dat is een zinnetje dat ik makkelijker kan onthouden dan een of ander abstract getal van 5 cijfers waarvan wordt afgeraden om er een verjaardagsdatum voor te kiezen, of allemaal dezelfde cijfers, of een reeks.