Israël geeft burgers met digitaal coronapaspoort meer vrijheden

De Israëlische overheid heeft een digitaal coronapaspoort ontwikkeld dat mensen die zich hebben laten vaccineren of hersteld zijn van een coronabesmetting meer vrijheden geeft. Het "groene paspoort" is een gezondheidscertificaat in de vorm van een app. Het wordt uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid en is geldig voor een periode van zes maanden een week na de tweede dosis.

Met het paspoort kan er toegang worden verkregen tot sportscholen, theaters, hotels, zwembaden, concerten en synagoges. Betreffende gelegenheden zijn verplicht om op de paspoorten van bezoekers te scannen. Personen zonder paspoort mogen niet worden toegelaten. In de app van de Israëlische overheid kunnen burgers hun gegevens invoeren, waarna hun vaccinatiestatus wordt weergegeven.

Voor personen zonder smartphone is er een gezondheidscertificaat met streepjescode dat kan worden geprint, meldt The Jerusalem Post. Op het vervalsen van een gezondheidscertificaat staat een boete van omgerekend 1260 euro, aldus The Guardian, hoewel er ook met gevangenisstraffen wordt gedreigd.