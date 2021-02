DUO lekt 1700 burgerservicenummers via adresvenster enveloppen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft door een menselijke fout bij de opmaak van brieven de burgerservicenummers van 1700 mensen gelekt. De BSN's waren zichtbaar in het adresvenster van de enveloppe die klanten ontvingen, zo meldt Trouw. Om herhaling te voorkomen gaat DUO onderzoeken of het wettelijk mogelijk is om burgerservicenummers te verwijderen uit de brieven die het verstuurt.

De uitvoeringsinstantie heeft het datalek inmiddels bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Ook hebben alle gedupeerden een excuusbrief ontvangen. Volgens DUO is het datalek "vervelend", maar is de kans dat mensen door het lekken van hun burgerservicenummer, naam en adresgegevens slachtoffer van identiteitsfraude worden klein.

"Het BSN is een zogenoemd 'informatieloos' nummer en wordt alleen door de overheid gebruikt bij de verwerking van persoonsgegevens en in contact met de burger. Wel is het verstandig om alert te zijn op misbruik", aldus een woordvoerder. Ook de Fraudehelpdesk stelt dat het risico op identiteitsfraude met alleen een burgerservicenummer klein is. "Daar kun je niet zo veel mee", stelt woordvoerster Tanya Wijngaarde.