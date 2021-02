Samsung voorziet Galaxy-smartphones 4 jaar van beveiligingsupdates

Samsung zal alle Galaxy-smartphones voortaan minimaal vier jaar na de lancering van beveiligingsupdates voorzien, zo heeft de fabrikant in een persbericht aangekondigd. Het gaat om meerdere modellen die sinds 2019 zijn gelanceerd, waaronder de Z, S, Note, A, M, XCover en Tab series.

Volgens Samsung moet dit gebruikers meer zekerheid geven dat hun data beschermd is. De fabrikant brengt net als andere partijen maandelijks beveiligingsupdates uit. Oorspronkelijk konden Samsung-telefoons drie jaar lang op beveiligingsupdates rekenen, maar dat is nu naar vier jaar uitgebreid voor Galaxy-modellen. Google hanteert zelf nog altijd een ondersteuning van drie jaar, net als veel andere fabrikanten.

In 2014 lanceerde Google het "Android One" programma. Smartphonefabrikanten die aan het programma deelnemen moeten hun smartphones, die het Android One-label dragen, minimaal drie jaar van beveiligingsupdates voorzien. De beperkte supportperiode van Androidtelefoons is een veel gehoord kritiekpunt. Zeker in vergelijking met Apple. Zo wordt de in september 2015 gelanceerde iPhone 6S nog steeds door Apple ondersteund.